Много слов: Кремль рассекретил письмо Ким Чен Ына Путину

О продуктивном сотрудничестве на высшем государственном уровне шла речь в послании лидера КНДР Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину. Об этом стало известно от помощника адресата по внешней политике Юрия Ушакова.

Он пояснил, что о личной беседе в письме ничего сказано не было. О послании стало известно 14 июня, в этот день Путин встречался с председателем высшего законодательного и исполнительного органа КНДР Ким Ён Намом, именно он и вручил сообщение.

Глава Кремля ответил на этот жест приглашением Ким Чен Ына на Восточный экономический форум, который пройдет осенью. Продолжая мысль, Путин заверил, что Ким Чен Ыну будут рады на русской земле и в другое время.

Напомним, что в начале лета высокого гостя уже приглашали в Москву. Это сделал глава МИД Сергей Лавров во время официального визита в страну. Ким Чен Ын сказал тогда о намерении пообщаться с Путиным лично.

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