Меркель отчитала Трампа за слова о преступности в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слова американского коллеги о росте преступности в стране из-за миграционной политики правительства. Она подчеркнула, что статистика говорит об обратном.
По словам Меркель, позитивная тенденция пока минимальна, однако это обнадеживает и вдохновляет делать еще больше, чтобы побороть криминалитет.
Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее высказал мнение об ошибке, которую совершили европейские страны в миграционной политике. По сведениям главы Белого дома, коренные жители ФРГ не поддерживают правительство в этом решении. Кроме того, один из постов в Twitter Трамп также посвятил этой теме. Президент заявил, что с ростом мигрантов преступность в ФРГ возрастает.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в конце мая на улице Берлины вышли более 20 тысяч немцев, чтобы высказать свою позицию о проводимой политике в отношении мигрантов. Примерно 5 000 человек желали прекращения "исламизации" государства. Однако в несколько раз больше немцев пришли, чтобы обвинить своих соотечественников в расовой нетерпимости.
Стоит отметить, что тему миграции можно назвать одной из "жарких" для Германии. Большую роль ей уделили во время предвыборной гонки в 2017.
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