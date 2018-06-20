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Источник Правда.Ру

Меркель отчитала Трампа за слова о преступности в Германии

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слова американского коллеги о росте преступности в стране из-за миграционной политики правительства. Она подчеркнула, что статистика говорит об обратном.

Меркель отчитала Трампа за слова о преступности в Германии. 388371.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

По словам Меркель, позитивная тенденция пока минимальна, однако это обнадеживает и вдохновляет делать еще больше, чтобы побороть криминалитет.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее высказал мнение об ошибке, которую совершили европейские страны в миграционной политике. По сведениям главы Белого дома, коренные жители ФРГ не поддерживают правительство в этом решении. Кроме того, один из постов в Twitter Трамп также посвятил этой теме. Президент заявил, что с ростом мигрантов преступность в ФРГ возрастает.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в конце мая на улице Берлины вышли более 20 тысяч немцев, чтобы высказать свою позицию о проводимой политике в отношении мигрантов. Примерно 5 000 человек желали прекращения "исламизации" государства. Однако в несколько раз больше немцев пришли, чтобы обвинить своих соотечественников в расовой нетерпимости.

Стоит отметить, что тему миграции можно назвать одной из "жарких" для Германии. Большую роль ей уделили во время предвыборной гонки в 2017.

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