США не признали выборы в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле не легитимны, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.
Она пояснила позицию, написав, что Вашингтон и все демократические страны мира хотят, чтобы у венесуэльцев появились честные и свободные выборы.
За пост руководителя борются нынешний президент Николас Мадуро, представитель "Надежд на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства", а также Энри Фалькон, он представляет небольшую оппозиционную политическую силу "Прогрессивный авангард".
Однако самые крупные оппозиционные партии, те, что контролируют парламент, не участвуют в гонке. Мадуро уже говорил, что этот бойкот не отразится на результатах.
Голосование, на котором определится будущее страны на шесть лет, проходит сегодня.
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