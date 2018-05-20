США не признали выборы в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле не легитимны, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

Она пояснила позицию, написав, что Вашингтон и все демократические страны мира хотят, чтобы у венесуэльцев появились честные и свободные выборы.

За пост руководителя борются нынешний президент Николас Мадуро, представитель "Надежд на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства", а также Энри Фалькон, он представляет небольшую оппозиционную политическую силу "Прогрессивный авангард".

Однако самые крупные оппозиционные партии, те, что контролируют парламент, не участвуют в гонке. Мадуро уже говорил, что этот бойкот не отразится на результатах.

Голосование, на котором определится будущее страны на шесть лет, проходит сегодня.