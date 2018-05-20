Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?

Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе. Такую информацию со ссылкой на окружение бизнесмена опубликовало РИА Новости. Изменились сроки рассмотрения документов, поэтому сейчас россиянин не может посещать Англию.

Ранее портал The Bell, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Лондон отказался продлить визу инвестора Абрамовичу.

Издание также пояснило, что срок предыдущей визы уже как три недели истек. И именно по этой причине Абрамович пропустил финал Кубка Англии, победный для "Челси", команда, принадлежащей бизнесмену.

Как сообщают СМИ, лица, приближенные к Абрамовичу, ситуацию не пояснили, сославшись на тот факт, что это "личное дело". Молчит и британский департамент, ответственный за выдачу документов.

Отметим, что российский бизнесмен находится на 13 позиции рейтинга самых богатых британских резидентов. The Sunday Times оценивает его состояние в £9,333 млрд ($12,64 млрд).