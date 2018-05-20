Франция готова к отношениям с Россией "без наивности"

Глава Франции Эмманюэль Макрон готов к новым отношениям с Россией. Такое сообщение опубликовала на своих страницах газета Le Journal du dimanch.

Также французский лидер подчеркнул, что, несмотря на все сирийско-украинские разногласия, "диалог с Россией поддерживался и поддерживается".

Кроме того, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце, газета сообщила, что разговор между Путиным и Макроном, во время визита последнего на Петербургский международный экономический форум, "будет решительным, но корректным по форме" "без какой-либо наивности". Среди прочего в публикации напоминаются высказывания президента Франции, свидетельствующие о его пиетете к Москве и лично Владимиру Путину.

Кроме того, французская пресса рассказала, что Макрон ответственно подошел к предстоящей поездке: он пообщался с Антуаном Аржаковским, чьи научные интересы сосредоточены на истории России, а также его недавним собеседником стал мыслитель Мишель Эльчанинов, автор книги "В голове Владимира Путина".

Отметим, что Макрон приедет в Петербург по приглашению главы России. В Кремле рассказали о запланированных переговорах, где обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Сирии, а также ситуацию внутри Украины.