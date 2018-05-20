В Германии обнаружили смену курса Путина

Кремль готовится к России без Путина. Материал, транслирующий такую идею, вышел в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Автор публикации Франк Херольд проанализировал поведение Москвы и сделал ряд заключений. Во-первых, он сравнил заявления президента РФ Владимира Путина до переизбрания и после. Особенное внимание журналист уделил следующей детали: в марте лидер Путин акцентировал внимание соотечественников на военной мощи страны, а сейчас заявил, что Россия сократит военный бюджет, чего не было уже долгое время.

Второе момент, который обнаружил немецкий вития — "отклонение от курса" в Сирии. Москва, пообещав оснастить армию новейшим оружием, передумала поставлять С-300. Третий пункт — украинская тема в контексте "Северного потока — 2". По мнению, Херольда глава РФ согласен на сделку с Киевом.

Далее публицист продолжает мысль так: "Впрочем, ожидать многого не стоит: Путин бросает камни в воду и наблюдает, заметит ли это кто-нибудь".

Кроме того, в статье отдано должное и методам руководства главы Кремля, президенту "удалось сохранить стабильность внутри страны". Дальнейшие выводы журналиста сводятся к необходимости России помириться с Западом, иначе экономических и социальных реформ в стране не будет.

Обобщая подобранные факты, Херольд приходит к следующему: все они сигнализируют о том, что Кремль готовится жить без Путина: "Бурная замена руководящего персонала на всех уровнях — тому свидетельство. Для авторитарных, демократически нелегитимных режимов передача власти преемнику — один из самых опасных моментов их существования. А значит, Путин будет стремиться к тому, чтобы во время этой фазы на Россию извне оказывали как можно меньше давления".