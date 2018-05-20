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Источник Правда.Ру

Трампа попросили расследовать применение химоружия Украиной

Мир

Киев применял химическое оружие на Донбассе. Такое заявление опубликовал бывший украинский военный Александр Мединский на YouTube канале Open Ukraine.

Видеозапись адресована президенту США Дональду Трампу, так как, по мнению, Мединского, он один из тех, кто не приемлет применения химоружия, направленного на массовое поражение.

Бывший военнослужащий сообщил, что в 2015 году Силы специальных операций (ССО) в составе Генштаба Украины изъяли у батальона "Донбасс" химлабораторию и позже перевезли ее в Киев. Там она работала до 2016 года, после чего лабораторию перекинули на базу ССО. Мединский утверждает, что по приказу командования специалисты изготовили оружие, которое и задействовали в Донбассе. Кроме того, планировалось применить его против "несогласных с режимом Порошенко". В списке "несогласных" журналисты, политические деятели и общественники.

Автор видеообращения подчеркнул, что готов повторить всю эту информацию в американском суде, а также дополнить ее именами участников и предоставить сотруднику спецслужбы США.

"Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан", — заключил обращение к Трампу Мединский.

Напомним, что весной 2015 года в Донецкой народной республике заявляли, что Украина планирует производить химоружие, а позже совершить диверсию, обвинив во всем ополченцев.

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Темы США Трамп оружие Украина Донбасс химическое оружие
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