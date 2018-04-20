Американские демократы подали в суд на Россию

Национальный комитет Демократической партии подал иск в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) против правительства России, членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и организации Wikileaks.

Их обвинили в сговоре с целью создания помех кандидату от демократов во время президентской избирательной кампании, сообщает The Washington Post.

В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив украденные материалы, найденные там.

Напомним, в конце марта нынешнего года комитет по разведке палаты представителей конгресса США представил результаты расследования предполагаемого "сговора". Конгрессмены не обнаружили никаких свидетельств этого.

"Никто из опрошенных свидетелей на прямой вопрос не предоставил доказательств или свидетельств сговора, координации или конспирации между кампанией Трампа и российским правительством", — говорится в документе.

Контакты представителей Трампа с послом РФ Сергеем Кисляком не являются доказательством координации сторон во время президентской кампании.

"Комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа, в том числе Джеффом Сешнсом, и официальными представителями российского правительства, в том числе послом Кисляком, свидетельствовали о сговоре, координации или конспирации с правительством России", — сообщается в документе.

Подозрения относительно встреч Трампа-младшего и главы предвыборного штаба Пола Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой тоже не оправдались: в ходе встречи президентские выборы не обсуждались.

Напомним, американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Это не оспаривают и Белом доме — там отрицают "сговор" с Россией. Впрочем, каких-либо доказательство американские спецслужбы в любом случае не представили.

Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, который также ведет расследование на данную тему, обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

В Москве подобные обвинения категорически отрицают.

Можно предполагать, что нынешний иск связан как с неудачей демократов в комитете по разведке палаты представителей, так и с промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. В связи с чем тема "российского вмешательства" и "сговора" президента-республиканца будет всячески поддерживаться.

Нельзя исключать, что демократы помимо прочего рассчитывают реанимировать и идею импичмента нынешнего президента США.