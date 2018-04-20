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Источник Правда.Ру

Пентагон объявил российские системы ПВО "абсолютно неэффективными"

Мир

Военные США заявили, что российские системы противовоздушной обороны отреагировали на американские удары в Сирии с запозданием. 

Пентагон объявил российские системы ПВО "абсолютно неэффективными". 386143.jpeg

Как сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт в ходе брифинга, "практически все" ракеты наземного базирования, запущенные правительственными войсками были применены уже после того, как США "поразили цель".

Со своей стороны, представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи добавил, что данная оценка относится только к сирийским системам, а не к российским, поскольку последние не были задействованы в инциденте 14 апреля.  

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.

"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.

Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

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Темы ПРО сирия системы
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