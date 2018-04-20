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Источник Правда.Ру

США намерены продать Мексике боевые вертолеты

Мир

Минобороны США сообщило конгрессу о намерении продать  Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды.

США намерены продать Мексике боевые вертолеты. 386135.jpeg
Фото: wikimedia commons

Общая стоимость контракта составит  $1,2 млрд. При этом отмечается, что госдепартамент не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений.

По данным американских военных, правительство Мексики запросило восемь вертолетов MH-60R, четыре дополнительных двигателя к ним, 19 ракет AGM-114 класса "воздух - поверхность".

Также в перечень их требований входили 38 ракет с лазерным наведением APKWS II, 30 малогабаритных противолодочных торпед MK-54, а также военное снаряжение.

Как отметили в Пентагоне,  продажа этих систем вооружений "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира. И добавил, что только строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики сможет остановить поток наркотиков.

"Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить поток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира", - написал Трамп в своем Твиттере.

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Темы сша мексика
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