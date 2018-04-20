Крым: Киев должен ответить за действия в отношении моряков "Норда"

Экипаж судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, вернулся в Крым.

По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, этот факт является очень важным событием.

Как сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко, прибытие моряков на полуостров подтвердил глава региона Сергей Аксенов.

По мнению юриста, действия Киева следует квалифицировать как серьезнейшее нарушение международного права.

"Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жесткие ответные действия", - пояснил адвокат на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.

Напомним, 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России.

По данным СМИ, на борту судна "Норд" находился экипаж из 10 человек. Пограничники остановили его в 15 милях от Обиточной косы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Украинские издания пиcали, что на судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок выезда из Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

Известно, что задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

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