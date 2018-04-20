Россия представит доказательства уничтожения ракет коалиции ПВО Сирии

В МИДе России заявили, что военные РФ располагают и скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных по Дамаску.

Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, российская сторона получала данные в режиме реального времени. По его словам, есть "статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику".

Лавров также добавил, что "доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро".

Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля с 03.42 мск до 05.10 мск выпустили по Сирии более 100 ракет.

В министерстве обороны России заявили, что большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. При этом российские военные в отражении атаки не участвовали, но отслеживали все пуски.

По данным СМИ, под огонь также попали штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.

В Минобороны России заявляют, что большинство ракет (71 из 105 запущенных) были сбиты на подлете к целям. Власти Сирии также сообщили, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

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