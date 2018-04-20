В МИДе России заявили, что военные РФ располагают и скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных по Дамаску.
Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, российская сторона получала данные в режиме реального времени. По его словам, есть "статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику".
Лавров также добавил, что "доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро".
Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля с 03.42 мск до 05.10 мск выпустили по Сирии более 100 ракет.
В министерстве обороны России заявили, что большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. При этом российские военные в отражении атаки не участвовали, но отслеживали все пуски.
По данным СМИ, под огонь также попали штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.
В Минобороны России заявляют, что большинство ракет (71 из 105 запущенных) были сбиты на подлете к целям. Власти Сирии также сообщили, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет.
Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
Читайте больше:
Одни руины: названы все цели удара по Сирии
Эксперты раскрыли, что РФ и США применят друг против друга в Сирии
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?