США выдвинули России условия для восстановления отношений

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с российским послом, на которой обсуждалось состояние отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, "Болтон подтвердил, что в интересах как Соединенных Штатов, так и России улучшить отношения".

По словам Болтона, сторонам еще придется неоднократно встречаться по поводу "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году, "безрассудного использования химического оружия" в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии.

Представители госдепа подчеркнули, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон в пятницу намерен встечаться с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

Сообщается, что встреча запланирована на 11:00 (18:00 МСК). "Правда.Ру" ранее информировала о том, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман обсудили возможное улучшение отношений двух стран.

Об этом дипломат нашей страны сообщил журналистам на приёме в своей резиденции. Однако, по его словам, скорейшего улучшения двусторонних отношений ожидать не приходится.

- К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий и с той, и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы, - заключил российский посол.

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