Западные СМИ удивила неуязвимость России перед санкциями

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung проанализировало политику Трампа в плане объявления санкций и торговых войн. Санкции против Москвы болезненны, и эффект от них значительно превышает эффект от прошлых "штрафов", делает вывод издание.

Американские инвесторы вынуждены продавать свои российские активы. Также им запрещено вести бизнес с компаниями олигарха Олега Дерипаски. Российский фондовый рынок потерял после объявления санкций 15%, что главным образом связано с ослаблением рубля, потерявшего около 12% своей ценности по отношению к доллару.

Однако санкции больше не оказывают такого сильного влияния: макроэкономическая ситуация сейчас значительно улучшилась благодаря ценам на нефть. Сейчас цены находятся на трехлетнем максимуме в долларах, а в рублях и вовсе на историческом максимуме.

По мнению экспертов консалтинговой компании GAM, санкции США стали реакцией на вмешательство России в американские президентские выборы. В этот раз санкции вводятся не только против российских компаний, но и непосредственно против их владельцев, а также чиновников. После Крыма американским инвесторам было запрещено приобретать новые ценные бумаги. Теперь же им запрещено держать облигации и акции российских предприятий, против которых действуют санкции, и они вынуждены их продавать.

Наблюдатели считают, что настал момент для покупки ценных бумаг российских компаний. Соотношение курсовой прибыли и доходов на российской бирже составляет 5,3, что делает Россию самым прибыльным рынком среди всех развивающихся стран. Российские валюта и фондовый рынок избавились от основного фактора, от которого зависели цены. Речь идет о стоимости нефти, которая по-прежнему остается важным фактором российского благосостояния. Кроме того, инфляция сократилась до 2%. А еще существенно снизилась потребность в иностранном капитале, потому что государственные предприятия были освобождены от долларовых долгов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что санкции коснутся наших "олигархов", хотя говорят, что последним был Ходорковский. У них заморозят активы и лишат их иностранных виз. Хочется порадоваться за Россию: наконец, топ-20 указанных Навальным "сторонников" Путина начнут учить, лечить и обучать своих детей и внуков в России, а стало быть, вкладываться в нашу систему образования, здравоохранения, спорта и т. д.

Читайте также:

За и против: названы варианты болезненного ответа России на санкции США

Как Россия ответит на санкции США: подробности

Ответные санкции России: полный список стран и запрещенных продуктов

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook