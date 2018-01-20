Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия сочла США виновными за вторжение Турции в Сирию

Мир

В Минобороны России считают, что поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции на севере Сирии.

Россия сочла США виновными за вторжение Турции в Сирию. 382019.jpeg

Такой прокомментировали в оборонном ведомстве начало операции турецкой армии в сирийском кантоне Африн, который преимущественно населен курдами. Ранее в субботу о фактическом начале наземной операции "Оливковая ветвь" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", — подчеркнули в российском Министерстве обороны.

В военном ведомстве также сообщили, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

В свою очередь, командование преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) пообещало дать отпор турецкой армии.

Командование СДС осудило "развязанную Турцией войну в пограничном регионе Африн" и пообещало "дать отпор агрессорам и защитить земли, освобожденные от террористов".

"Вторжение Турции преследует цель спасти остатки банд разгромленной (террористической) группировки "Исламское государство"*, — подчеркивается в документе.

Командование СДС опровергло утверждения Анкары о том, что входящие в коалицию арабо-курдские отряды якобы обстреливали турецкую территорию, что послужило "предлогом для агрессии".

По позиция курдов в субботу были нанесены удары турецкими ВВС. По предварительным данным, в рядах ополченцев и среди мирных жителей есть пострадавшие. Их численность не приводится.

Авиаудары были нанесены после неудачных попыток союзников Турции продвинуться вглубь территории, которую контролируют курды.

КСС и их союзники из бригад сирийской оппозиции "Джейш ас-Суввар" и "Джебхат аль-Акрад" отбили попытки поддерживаемых Анкарой формирований "Сирийской свободной армии" продвинуться вперед на фронте в Эш-Шахбе, к западу от Африна.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что власти Турции информируют дипломатов из России, США и Ирана по поводу операции против курдских формирований.

"Турция информирует руководителей российской, американской и иранской дипмиссий о последних событиях, связанных с Африном", — сообщило агентство.

В российском МИД выразили обеспокоенность развитием ситуации и призвали стороны к сдержанности. Речь идет прежде всего о реакции властей Сирии — в Дамаске ранее пообещали сбивать самолеты турецких ВВС в случае вторжения.

Что касается России, то, как заявил сенатор Франц Клинцевич, международные соглашения не предусматривают вмешательства нашей страны в конфликт в Африне. По его словам, Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить операцию.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Необычная неделя
"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Никитой Данюком
Экология
Кошки тоже впадают в маразм
Авторские статьи
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Читательский топ
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Зачем боевые самолеты ВКС садились на шоссе под Ростовом
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз

Британское издание Daily Mail продолжает публиковать «жутко интересные» истории с севера России.

Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Мир
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Силовые структуры
Зачем боевые самолеты ВКС садились на шоссе под Ростовом
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Силовые структуры
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире

Самые мощные подводные крейсеры в мире будут утилизированы после 2020 года. Хотя один все же останется — тот самый, что потряс Германию в прошлом году.

Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Общество
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией

Немецкоязычное издание Contra Magazin опубликовало статью под заголовком "НАТО против России: любой, кто мечтает о войне с Россией, мечтает о самоубийстве".

Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Авторские статьи
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Харун Яхья До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране Харун Яхья Любовь Степушова Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему? Любовь Степушова Сергей Нестеров Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение Сергей Нестеров
Комментарии
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Забудьте про Путина: Европе предложили взглянуть в зеркало
"Цветная революция": в Киеве избили британца с лиловыми волосами
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Чудовищные способы борьбы: почему дети хватаются за топор
Новые санкции США назвали попыткой влияния на выборы в России
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
"Цветная революция": в Киеве избили британца с лиловыми волосами
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему?
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Китайские ВВС пугают своими возможностями
Китайские ВВС пугают своими возможностями
Российская "Тосочка" зажигает с "Буратино"
Российская "Тосочка" зажигает с "Буратино"
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Почему от некоторых женщин постоянно сбегают мужчины
Почему от некоторых женщин постоянно сбегают мужчины
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Как извлечь пользу из поражения
Как извлечь пользу из поражения
Как бороться с причинами своего раздражения
Как бороться с причинами своего раздражения
Как можно стать терпеливой?
Как можно стать терпеливой?
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
О пользе утренней зарядки
О пользе утренней зарядки
Вреден ли маргарин?
Вреден ли маргарин?
Причины полюбить гимнастику
Причины полюбить гимнастику
Худеем не только к лету!
Худеем не только к лету!
Фитбол для фитнеса
Фитбол для фитнеса
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как русский алфавит французов от смерти спас?
Как русский алфавит французов от смерти спас?
Кто-кто в катакомбах Городка живёт?
Кто-кто в катакомбах Городка живёт?
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
Инквизиция: что это было на самом деле
Инквизиция: что это было на самом деле
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался