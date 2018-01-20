Россия сочла США виновными за вторжение Турции в Сирию

В Минобороны России считают, что поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции на севере Сирии.
Такой прокомментировали в оборонном ведомстве начало операции турецкой армии в сирийском кантоне Африн, который преимущественно населен курдами. Ранее в субботу о фактическом начале наземной операции "Оливковая ветвь" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", — подчеркнули в российском Министерстве обороны.
В военном ведомстве также сообщили, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.
В свою очередь, командование преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) пообещало дать отпор турецкой армии.
Командование СДС осудило "развязанную Турцией войну в пограничном регионе Африн" и пообещало "дать отпор агрессорам и защитить земли, освобожденные от террористов".
"Вторжение Турции преследует цель спасти остатки банд разгромленной (террористической) группировки "Исламское государство"*, — подчеркивается в документе.
Командование СДС опровергло утверждения Анкары о том, что входящие в коалицию арабо-курдские отряды якобы обстреливали турецкую территорию, что послужило "предлогом для агрессии".
По позиция курдов в субботу были нанесены удары турецкими ВВС. По предварительным данным, в рядах ополченцев и среди мирных жителей есть пострадавшие. Их численность не приводится.
Авиаудары были нанесены после неудачных попыток союзников Турции продвинуться вглубь территории, которую контролируют курды.
КСС и их союзники из бригад сирийской оппозиции "Джейш ас-Суввар" и "Джебхат аль-Акрад" отбили попытки поддерживаемых Анкарой формирований "Сирийской свободной армии" продвинуться вперед на фронте в Эш-Шахбе, к западу от Африна.
Турецкое агентство Anadolu сообщило, что власти Турции информируют дипломатов из России, США и Ирана по поводу операции против курдских формирований.
"Турция информирует руководителей российской, американской и иранской дипмиссий о последних событиях, связанных с Африном", — сообщило агентство.
В российском МИД выразили обеспокоенность развитием ситуации и призвали стороны к сдержанности. Речь идет прежде всего о реакции властей Сирии — в Дамаске ранее пообещали сбивать самолеты турецких ВВС в случае вторжения.
Что касается России, то, как заявил сенатор Франц Клинцевич, международные соглашения не предусматривают вмешательства нашей страны в конфликт в Африне. По его словам, Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить операцию.
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