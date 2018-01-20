ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"

Александр Джурджев, возглавляющий пророссийское движение "Српска лига" ("Сербская лига", СЛ), обратился к властям страны с просьбой организовать переговоры с Москвой по поводу ввода в Косово российских миротворцев.

"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации и по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии подписать соглашение между Сербией и Россией", - заявил Джурджев.

"Голубые каски" ООН и европейская миссия EULEX "не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения", говорится в сообщении на сайте "Сербской лиги".

Ее председатель напоминает, что резолюция Совбеза ООН №1244 дает официальному Белграду право разместить в Косово 999 своих солдат. По его мнению, настало время воспользоваться этой возможностью - и, более того, пригласить туда же российских миротворцев, чтобы "предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества".

Напомним, 16 января в Косово был застрелен Оливер Иванович - один из лидеров сербской политической партии "Свобода, демократия, правда", после чего страны передумали возобновлять прекратившиеся в прошлом марте переговоры под эгидой Европейского союза.

Российские миротворцы пробыли в Косово до конца июля 2003 года, их ввели туда в 1999 году по решению Совета Федерации в количестве 3,6 тысячи человек - плюс к тем 400 военным РФ, которые на тот момент уже прибыли в Приштину из Боснии и Герцеговины, где также входили в состав миротворческого контингента.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии десять лет назад, но Белград последовательно отказывается признавать республику самостоятельным государством, продолжая называть ее Автономным краем Косово и Метохией (такая формулировка фигурирует в сербской конституции). РФ также не признает независимость Косово.