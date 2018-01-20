Не для всех: ураган-убийца вынудил пилотов садиться боком. Видео

Видеозаписи из аэропорта Дюссельдорфа (Германия) стали настоящим хитом в интернете: из-за урагана "Фредерике" порывы ветра достигали такой силы, что идущие на посадку самолеты в буквальном смысле швыряло из стороны в сторону вплоть до приземления.

Судя по роликам, размещенным на YouTube и в соцсетях, далеко не все пилоты сумели в таких условиях приземлиться - некоторые при заходе на посадку вновь начинали набор высоты, даже не коснувшись полосы, а кое-кто попытался было сесть, но после нескольких секунд "болтанки" на ВПП уходил на второй круг, убирая шасси.

Отметим, что среди самолетов, успешно севших в Дюссельдорфе под натиском стихии, есть и пассажирский лайнер авиакомпании "Россия".

В таких ситуациях диспетчеры аэропортов зачастую оставляют решение о посадке за командирами экипажей, поскольку дальнейшее развитие событий целиком и полностью зависит от их опыта, мастерства и уровня управления конкретным типом воздушного судна в конкретных метеорологических условиях. Маленькие и легкие самолеты с низкой скоростью посадки в большинстве случаев приземлялись более успешно, хотя пилотам приходилось заходить к полосе сбоку и - по крайней мере, некоторым - садиться также боком, уже после приземления выруливая по направлению ВПП.

"Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", - гласит комментарий к одному из фрагментов записи. Пользователи соцсетей не скрывали своего восхищения мастерством пилота, называя его "легендой" и "виртуозом". "Снимаем шляпу", - написал один из комментаторов.

По последним данным, жертвами урагана "Фредерике" в странах Западной Европы стали 11 человек.