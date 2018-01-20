Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Не для всех: ураган-убийца вынудил пилотов садиться боком. Видео

Мир

Видеозаписи из аэропорта Дюссельдорфа (Германия) стали настоящим хитом в интернете: из-за урагана "Фредерике" порывы ветра достигали такой силы, что идущие на посадку самолеты в буквальном смысле швыряло из стороны в сторону вплоть до приземления.

Судя по роликам, размещенным на YouTube и в соцсетях, далеко не все пилоты сумели в таких условиях приземлиться - некоторые при заходе на посадку вновь начинали набор высоты, даже не коснувшись полосы, а кое-кто попытался было сесть, но после нескольких секунд "болтанки" на ВПП уходил на второй круг, убирая шасси.

Отметим, что среди самолетов, успешно севших в Дюссельдорфе под натиском стихии, есть и пассажирский лайнер авиакомпании "Россия".

В таких ситуациях диспетчеры аэропортов зачастую оставляют решение о посадке за командирами экипажей, поскольку дальнейшее развитие событий целиком и полностью зависит от их опыта, мастерства и уровня управления конкретным типом воздушного судна в конкретных метеорологических условиях. Маленькие и легкие самолеты с низкой скоростью посадки в большинстве случаев приземлялись более успешно, хотя пилотам приходилось заходить к полосе сбоку и - по крайней мере, некоторым - садиться также боком, уже после приземления выруливая по направлению ВПП.

"Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", - гласит комментарий к одному из фрагментов записи. Пользователи соцсетей не скрывали своего восхищения мастерством пилота, называя его "легендой" и "виртуозом". "Снимаем шляпу", - написал один из комментаторов.

По последним данным, жертвами урагана "Фредерике" в странах Западной Европы стали 11 человек.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы видео Россия ураган погода самолет Германия интернет социальные сети
Актуальная аналитика
Необычная неделя
"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Никитой Данюком
Экология
Кошки тоже впадают в маразм
Авторские статьи
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Читательский топ
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Создатели "Протонов" заявили о надвигающейся катастрофе
Зачем боевые самолеты ВКС садились на шоссе под Ростовом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки

Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы

На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Мир
Британцы опубликовали поход якутянина на рынок в 50-градусный мороз
Мир
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Экономика
Создатели "Протонов" заявили о надвигающейся катастрофе
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки

Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы

На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Силовые структуры
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Общество
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Мир
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки

Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы

На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Человек
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Мир
Россия официально обвинила США в подготовке Майдана-2018
Мир
В США произошло массовое убийство русских пчел
Харун Яхья До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране Харун Яхья Любовь Степушова Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему? Любовь Степушова Сергей Нестеров Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение Сергей Нестеров
Комментарии
В Киеве рассказали, как напугали и взбесили Россию
Полиции удалось закрыть крупнейший интернет-форум педофилов
"Цветная революция": в Киеве избили британца с лиловыми волосами
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Берлин изучит убивший "Минск" украинский закон
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
"Цветная революция": в Киеве избили британца с лиловыми волосами
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Китайские ВВС пугают своими возможностями
Китайские ВВС пугают своими возможностями
Российская "Тосочка" зажигает с "Буратино"
Российская "Тосочка" зажигает с "Буратино"
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Как эффективно делать вид, что ты много работаешь
Как извлечь пользу из поражения
Как извлечь пользу из поражения
Как бороться с причинами своего раздражения
Как бороться с причинами своего раздражения
Как можно стать терпеливой?
Как можно стать терпеливой?
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Вреден ли маргарин?
Вреден ли маргарин?
Причины полюбить гимнастику
Причины полюбить гимнастику
Худеем не только к лету!
Худеем не только к лету!
Фитбол для фитнеса
Фитбол для фитнеса
Гранола — вкусный и полезный завтрак
Гранола — вкусный и полезный завтрак
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как русский алфавит французов от смерти спас?
Как русский алфавит французов от смерти спас?
Кто-кто в катакомбах Городка живёт?
Кто-кто в катакомбах Городка живёт?
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
Доллар 2.0: для чего был создан биткоин - версия
Инквизиция: что это было на самом деле
Инквизиция: что это было на самом деле
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался