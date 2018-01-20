Немецкоязычное издание Contra Magazin опубликовало статью под заголовком "НАТО против России: любой, кто мечтает о войне с Россией, мечтает о самоубийстве". В ней говорится, что любые военные действия антироссийской направленности фактически являются "самоубийственными".
Автор материала напоминает, что размещенные в Калининградской области РФ оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" могут стрелять ракетами с обычными и ядерными боеголовками, способными долететь до Варшавы за две минуты, а за четыре минуты - достичь Берлина.
Перехватить же их по сути невозможно из-за скорости и высоты траектории полета, считает журналист Contra Magazin. Дело в том, что западная система противоракетной обороны (ПРО) ориентирована на работу в стратосфере, а "Искандер" работает выше - в мезосфере, то есть выпущенные им ракеты перелетят над противоракетным щитом и "обрушатся на цель по непредсказуемой траектории".
Помимо вооружений Contra Magazin считает выигрышной стороной российской обороноспособности патриотизм населения страны, который "отнюдь не устарел как форма лояльности".
Кроме того, в статье отмечается тот факт, что Россия выплатила свыше 200 млрд долларов внешнего долга даже под гнетом западных санкций, а это свидетельствует о ее экономической устойчивости и способности мобилизовать ресурсы.
По мнению Contra Magazin, президент США Дональд Трамп и его союзники по НАТО уже осознали бесперспективность силовых методов давления на РФ, поэтому пытаются воздействовать на Москву экономическими мерами - в частности, прессингом на торговых фронтах. Однако откровенных военных угроз между Штатами и Россией не звучит как раз потому, что Пентагон и европейские "реалисты" не рассматривают такой вариант ни при каких обстоятельствах.
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