Дополнительные бригады полиции стали стягиваться к зданию правительства в Тбилиси

Дополнительные отряды патрульной полиции начали прибывать к зданию правительства в центре Тбилиси, где собрались участники митинга, выступающие против закона об иностранных агентах — сообщает корреспондент информационного агентства "РИА Новости".

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic