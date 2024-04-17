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Дополнительные бригады полиции стали стягиваться к зданию правительства в Тбилиси

РИА Новости: К зданию правительства в Тбилиси стягивают дополнительные патрули

Мир

Дополнительные отряды патрульной полиции начали прибывать к зданию правительства в центре Тбилиси, где собрались участники митинга, выступающие против закона об иностранных агентах — сообщает корреспондент информационного агентства "РИА Новости".

РИА Новости: К зданию правительства в Тбилиси стягивают дополнительные патрули
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Часть участников митинга отправилась в шествие из района парламента по улице Руставели в сторону правительственного административного здания, которое находится под контролем отрядов патрульной полиции. Участники митинга требуют отозвать законопроект о иностранных агентах и провести встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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