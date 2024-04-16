WSJ: ОАЭ и КСА не открыли воздушное пространство для США и Израиля, чтобы отразить атаку Ирана

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников Арабских Эмиратов, рассказала, что Саудовская Аравия и ОАЭ не предоставили Америке и Израилю авиапространство своих стран, чтобы отразить атаку Ирана.
Газета поделилась, что Америка и Израиль намеревались воспользоваться воздушным пространством двух государств, чтобы атаковать ракеты и дроны, которые выпустил Иран. Но КСА и ОАЭ не разрешили им сделать это. При этом указывается, что эти арабские страны предоставили Вашингтону и Иерусалиму разведданные, которые помогли успешно остановить атаку Тегерана.
Отмечается, что КСА и ОАЭ придерживаются нейтралитета по отношению к конфликту, которые разгорается на Ближнем Востоке.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.