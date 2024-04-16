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WSJ: ОАЭ и КСА не открыли воздушное пространство для США и Израиля, чтобы отразить атаку Ирана

ОАЭ и КСА не открыли Израилю и США авиапространство для отражения атаки Ирана

0:48
Мир

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников Арабских Эмиратов, рассказала, что Саудовская Аравия и ОАЭ не предоставили Америке и Израилю авиапространство своих стран, чтобы отразить атаку Ирана.

ОАЭ и КСА не открыли Израилю и США авиапространство для отражения атаки Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Zelenov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Газета поделилась, что Америка и Израиль намеревались воспользоваться воздушным пространством двух государств, чтобы атаковать ракеты и дроны, которые выпустил Иран. Но КСА и ОАЭ не разрешили им сделать это. При этом указывается, что эти арабские страны предоставили Вашингтону и Иерусалиму разведданные, которые помогли успешно остановить атаку Тегерана.

Отмечается, что КСА и ОАЭ придерживаются нейтралитета по отношению к конфликту, которые разгорается на Ближнем Востоке.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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