Олаф Шольц заявил, что ни одна страна не должна угрожать применением ядерного вооружения

Олаф Шольц, который занимает пост канцлера ФРГ, на встрече с Си Цзиньпином, председателем КНР, заявил, что ни одна страна не должна грозиться пустить в ход ядерное вооружение.
В пресс-службе правительства Германии приводят слова своего лидера:
"Ясно — и мы оба уже четко дали понять во время нашей последней встречи здесь в Пекине, что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия".
Шольц подчеркнул, что желает поговорить с си Цзиньпином о том, какими способами можно достичь честного и равного мира в конфликте на Украине. Канцлер говорит, что результаты столкновения России и Украины затронут и европейские интересы. И в перспективе могут принести вред всему порядку на международной арене.
Шольц заявил, что Китай и Германия склоны к порядку, который основан на правилах. К этому можно отнести и систему, олицетворяемую ВТО. Лидер ФРГ считает, что нужно усилить системы, которые регулируют мировую торговлю с другими странами — членами ВТО.
Напомним вам, что 13 апреля Шольц прибыл в КНР с визитом.
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