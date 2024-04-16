Олаф Шольц заявил, что ни одна страна не должна угрожать применением ядерного вооружения

Шольц считает, что нельзя угрожать применением ядерного оружия

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Олаф Шольц, который занимает пост канцлера ФРГ, на встрече с Си Цзиньпином, председателем КНР, заявил, что ни одна страна не должна грозиться пустить в ход ядерное вооружение.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В пресс-службе правительства Германии приводят слова своего лидера:

"Ясно — и мы оба уже четко дали понять во время нашей последней встречи здесь в Пекине, что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия".

Шольц подчеркнул, что желает поговорить с си Цзиньпином о том, какими способами можно достичь честного и равного мира в конфликте на Украине. Канцлер говорит, что результаты столкновения России и Украины затронут и европейские интересы. И в перспективе могут принести вред всему порядку на международной арене.

Шольц заявил, что Китай и Германия склоны к порядку, который основан на правилах. К этому можно отнести и систему, олицетворяемую ВТО. Лидер ФРГ считает, что нужно усилить системы, которые регулируют мировую торговлю с другими странами — членами ВТО.

Напомним вам, что 13 апреля Шольц прибыл в КНР с визитом.