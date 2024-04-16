США умывают руки: если Израиль решится на удар по Ирану, то может не рассчитывать на помощь Вашингтона

США уведомили Израиль, что если он ударит по Ирану, то будет действовать в одиночку

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Вашингтон не будет участвовать в израильских военных операциях против Тегерана, опасаясь масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили источники телекомпании ABC.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

По их словам, США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это послание было передано непосредственно высшим должностным лицам Израиля.

АВС подчеркивает, что это необычное послание для Израиля, который получал от США больше военной помощи, чем любая другая страна в мире. Однако после нескольких месяцев самостоятельных действий Израиля и критики со стороны США, администрация президента Джо Байдена дала понять, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных действиях против Ирана.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что военный ответ Израиля будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана. Ожидается, что ответ будет ограниченным по масштабам.