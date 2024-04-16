Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, где собаке будет житься лучше всего
Neuroscience: обнаружены редкие ганглиозные клетки сетчатки глаза
Лолита Милявская призналась, что в молодости боялась Аллы Пугачевой
Денис Жалинский сообщил, что съемки "Чебурашки 2" стартуют в мае
Жителям Москвы рассказали о правилах поведения со змеями
Лимонный соус: прекрасно сочетается с блюдами из курицы, рыбы и овощей
Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей
Tesla и Piedmont Lithium получили разрешение на добычу лития в Северной Каролине
Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию
США умывают руки: если Израиль решится на удар по Ирану, то может не рассчитывать на помощь Вашингтона

США уведомили Израиль, что если он ударит по Ирану, то будет действовать в одиночку

1:06
Мир

Вашингтон не будет участвовать в израильских военных операциях против Тегерана, опасаясь масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили источники телекомпании ABC.

США уведомили Израиль, что если он ударит по Ирану, то будет действовать в одиночку
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

По их словам, США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это послание было передано непосредственно высшим должностным лицам Израиля.

АВС подчеркивает, что это необычное послание для Израиля, который получал от США больше военной помощи, чем любая другая страна в мире. Однако после нескольких месяцев самостоятельных действий Израиля и критики со стороны США, администрация президента Джо Байдена дала понять, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных действиях против Ирана.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что военный ответ Израиля будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана. Ожидается, что ответ будет ограниченным по масштабам.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Последние материалы
Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей
Tesla и Piedmont Lithium получили разрешение на добычу лития в Северной Каролине
Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию
Русская семья потеряла миллион рублей в Турции из-за авиакомпании Turkish Airlines
Врач Строков: интервальное голодание может привести к болезням глаз
Профессиональный боксёр рассказал, как правильно сжимать кулак при ударе
США уведомили Израиль, что если он ударит по Ирану, то будет действовать в одиночку
Владимир Рогов назвал декоммунизацией удар по ДнепроГЭСу
Как облегчить себе лепку сырников: маленькая хитрость от опытных поваров
Эксперты рассказали, с какого момента кошка считается старой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников