"Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс": Израиль готов ответить на атаку Ирана

Нетаньяху: Израиль "мудро" отреагирует на атаку Ирана

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился с коллегами из правящей партии "Ликуд" своим видением реакции страны на атаку Ирана, отметив, что ответ будет дан "мудро, а не на эмоциях".

Фото: commons.wikimedia by Государство Израиль is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Нетаньяху выразил убеждение в необходимости создать давление на противника, аналогично тому, как Иран пытался дестабилизировать ситуацию в Израиле. Заявление премьера было процитировано на государственной радиостанции Kan.

Согласно информации, Нетаньяху подчеркнул важность согласования ответных действий Израиля с Соединенными Штатами. Отмечается, что Израиль обязался информировать американскую сторону заранее, чтобы избежать возможных рисков для американских военных.

По информации источника радиостанции, Вашингтон выдвинул это требование после прошлых событий, когда Израиль атаковал иранские объекты без предварительного оповещения американцев.

Иран, в свою очередь, заявил о завершении операции "Правдивое обещание" в ответ на атаку Израиля, но предупредил о возможном усилении действий в случае новых провокаций со стороны Израиля.