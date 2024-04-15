Президент Франции из "ястреба войны" превратился в "голубя мира"

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Президент Франции ищет перемирия с Россией в Китае

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Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиться прекращения огня в текущих конфликтах на время Олимпийских игр 2024 в Париже и с этой целью обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину

Президент Франции ищет перемирия с Россией в Китае
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Макрон планирует привлечь для установления перемирия многих своих партнеров, включая председателя КНР.

Ранее Макрон предложил России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже. Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова рассматривать любые вопросы, но будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне СВО, и перемирия, выгодного для пополнения боеприпасов противнику более не допустит.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российская сборная на игры не допускается. Это также не способствует установлению перемирия со стороны России. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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