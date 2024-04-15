Президент Франции из "ястреба войны" превратился в "голубя мира"

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиться прекращения огня в текущих конфликтах на время Олимпийских игр 2024 в Париже и с этой целью обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину.
Макрон планирует привлечь для установления перемирия многих своих партнеров, включая председателя КНР.
Ранее Макрон предложил России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже. Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова рассматривать любые вопросы, но будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне СВО, и перемирия, выгодного для пополнения боеприпасов противнику более не допустит.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российская сборная на игры не допускается. Это также не способствует установлению перемирия со стороны России.
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