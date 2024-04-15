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Почему Нетаньяху выгоден конфликт с Ираном

Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти

2:27
Мир

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху требуется конфликт с Ираном, чтобы удержаться у власти, заявил политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью с URA. RU.

Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

"Нетаньяху и президент США Джо Байден являются политическими оппонентами. Байден стремится сместить израильского премьер-министра с поста из-за его связей с Дональдом Трампом. Поэтому Нетаньяху создает искусственный конфликт с Ираном, чтобы остаться у власти. Ему важно разногласиться с противниками США. Если Байден заявит, что "не стоит смещать Нетаньяху", то атаки на Иран прекратятся", — отметил Марков.

Он пояснил, что в случае проведения новых выборов Нетаньяху потеряет свою должность.

"В последние недели со стороны президента США звучали призывы к нынешнему премьер-министру Израиля провести выборы. Нетаньяху осознает, что в случае победы на выборах его ждет расследование трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года, когда палестинская военизированная группировка ХАМАС атаковала Израиль, проникнув в кибуцы и города около сектора Газа и убив по меньшей мере 1200 израильтян", — добавил Марков.

Политолог подчеркнул, что Иран мог предупредить Израиль о предстоящих атаках, чтобы избежать жертв.

"Большинство экспертов, включая меня, считают, что Иран предупредил Израиль о месте основного удара заранее. Люди были эвакуированы из зданий. Поэтому, несмотря на удар по военной базе, жертв не было. Фактически, основное противостояние Ирана — это не ракетные атаки, а демонстративные удары. Основной конфликт разворачивается через ХАМАС, частично через "Хезболлу" и "Хуситов". Именно там Израиль наносит реальные и значительные потери", — пояснил он.

В своем разговоре с URA. RU американист Михаил Синельников-Оришак высказал предположение, что в ответ на ночные атаки Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана.

"У Израиля есть два варианта действий. Он может нанести ограниченный удар, аналогичный тому, который совершил Иран, или ответить настоящим ударом. Они могут показать, что ядерные объекты противника подвержены опасности, ударив вблизи них. Это может привести к реальным военным действиям без предварительных предупреждений", — подчеркнул он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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