Почему Нетаньяху выгоден конфликт с Ираном

Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху требуется конфликт с Ираном, чтобы удержаться у власти, заявил политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью с URA. RU.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

"Нетаньяху и президент США Джо Байден являются политическими оппонентами. Байден стремится сместить израильского премьер-министра с поста из-за его связей с Дональдом Трампом. Поэтому Нетаньяху создает искусственный конфликт с Ираном, чтобы остаться у власти. Ему важно разногласиться с противниками США. Если Байден заявит, что "не стоит смещать Нетаньяху", то атаки на Иран прекратятся", — отметил Марков.

Он пояснил, что в случае проведения новых выборов Нетаньяху потеряет свою должность.

"В последние недели со стороны президента США звучали призывы к нынешнему премьер-министру Израиля провести выборы. Нетаньяху осознает, что в случае победы на выборах его ждет расследование трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года, когда палестинская военизированная группировка ХАМАС атаковала Израиль, проникнув в кибуцы и города около сектора Газа и убив по меньшей мере 1200 израильтян", — добавил Марков.

Политолог подчеркнул, что Иран мог предупредить Израиль о предстоящих атаках, чтобы избежать жертв.

"Большинство экспертов, включая меня, считают, что Иран предупредил Израиль о месте основного удара заранее. Люди были эвакуированы из зданий. Поэтому, несмотря на удар по военной базе, жертв не было. Фактически, основное противостояние Ирана — это не ракетные атаки, а демонстративные удары. Основной конфликт разворачивается через ХАМАС, частично через "Хезболлу" и "Хуситов". Именно там Израиль наносит реальные и значительные потери", — пояснил он.

В своем разговоре с URA. RU американист Михаил Синельников-Оришак высказал предположение, что в ответ на ночные атаки Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана.