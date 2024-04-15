В МИД Армении опровергли информацию о переговорах Армении и Великобритании по вопросам мигрантов

В Армении опровергли заявления о переговорах с Великобританией

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что армянская сторона не проводила конструктивных и технических обсуждений с Великобританией по вопросу о пересылке нелегальных мигрантов в Армению.

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Ссылаясь на утечку информации из британского внешнеполитического ведомства, газета Times сообщила о том, что Великобритания находится в процессе переговоров с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о возможности заключения соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой о приеме туда беженцев на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Бадалян отметила, что между Арменией и Великобританией имеется обширный круг вопросов для политического диалога, однако конкретные переговоры по предмету, упомянутому в публикации, не проводились. Согласно упомянутым документам, в последние 18 месяцев британское правительство проводило исследование с целью выявления стран, которые могли бы быть заинтересованы в применении аналогичной схемы, как в случае с Руандой. Работа с четырьмя упомянутыми странами требует особого внимания со стороны Великобритании.

В то же время, упомянуто, что прогресс в переговорах с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной заторможен из-за трудностей с соглашением с Руандой, однако правительство выражает надежду на то, что переговоры будут возобновлены по мере внедрения руандийской схемы.