Постпред США в ООН: Америка создает альтернативную группу контроля санкций против КНДР

Линда Томас-Гринфильд: в США разрабатывают альтернативную группу по санкциям против КНДР

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Создается механизм контроля за выполнением санкций ООН в отношении Северной Кореи в Штатах из-за закрытия группы экспертов при соответствующем санкционном комитете, сообщила постоянный представитель Линда Томас-Гринфилд на встрече с министром обороны Южной Кореи Син Вон Сиком.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Посол Томас-Гринфилд заявила, что США разрабатывают альтернативу для обеспечения выхода достоверных докладов о нарушениях санкций против Северной Кореи и выразила надежду на тесное сотрудничество со своими союзниками, включая Южную Корею, отметив, что отсутствие централизованного контроля может способствовать развитию ядерных и ракетных программ в КНДР.

Россия заблокировала американскую резолюцию о продлении мандата группы экспертов Комитета 1718 по КНДР в ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о предложении Москвы проводить регулярный обзор ограничительных мер для гибкой реакции на изменения в мире и обеспечения безопасности на Корейском полуострове.

По словам постпреда РФ Василия Небензи, Россия планирует представить в Совбезе ООН свой проект резолюции о продлении мандата группы экспертов с акцентом на актуализации санкций против Пхеньяна.

Томас-Гринфилд обсудила усилия Южной Кореи по выполнению резолюций Совбеза и активности по поддержанию мира с министром обороны Син Вон Сиком, подчеркнув важность военного альянса для мира и безопасности в регионе и по всему миру. Обе стороны выразили готовность совместно работать в рамках ООН для продвижения важных задач, связанных с резолюциями Совбеза.

Томас-Гринфилд также встретилась с министром иностранных дел Чо Тхэ Ёлем, назвав встречу продуктивной. Визит постпреда США в Южную Корею направлен на укрепление взаимодействия в Совбезе. Планируется, что она посетит демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей и проведет важные встречи в Японии.