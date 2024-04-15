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Великобритания столкнулась с проблемами при попытке изъятия замороженных российских активов

Politico: Великобритания не сможет изъять активы РФ

1:52
Мир

Согласно материалам издания Politico, Великобритания не имеет правовых оснований для конфискации российских активов в своей стране и опасается негативного влияния на будущие переговоры и режим санкций.

Politico: Великобритания не сможет изъять активы РФ
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Эксперты отмечают, что британское правительство никогда не публиковало официальных данных о стоимости российских активов, однако согласно их оценкам, заморожены активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центрального банка на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов.

Издание указывает, что Великобритания, вероятно, никогда не сможет забрать у России деньги без законных оснований. Журналисты обратились за комментарием к юристам и политическим экспертам, которые утверждают, что нет и не будет законных оснований для изъятия российских денег или активов, несмотря на усилия политиков.

Помимо юридических вопросов, британские чиновники осознают, что замороженные российские активы могут стать важным инструментом в будущих мирных переговорах. Они утверждают, что конфискация активов может уменьшить вероятность проведения таких переговоров. Одновременно западный чиновник отмечает, что конфискация активов приведет к ослаблению санкций, так как это станет постоянной мерой.

Юристы считают, что даже если Великобритания согласится на конфискацию государственных активов в рамках G7, вероятность изъятия личных активов крайне низка. После начала спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро, что вызвало широкие дискуссии о дальнейшем использовании этих средств. В то же время власти Кремля выразили возмущение по поводу подобных действий, считая их нарушением международного права.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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