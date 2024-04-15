Представитель ВМС Украины: Европейские страны передадут Украине три противоминных корабля

Нидерланды и Бельгия собираются поставить противоминные корабли Украине

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Нидерланды и Бельгия планируют передать Украине три противоминных корабля — в соответствии с заявлением представителя украинских военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в программе телеканала "Рада".

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Дмитрий Плетенчук сообщил, что экипажи этих кораблей уже начали проходить обучение. Во время своего визита в Одессу в марте 2023 года министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказывала об отправке радаров для выявления дронов и тральщиков — судов для обнаружения и уничтожения подводных мин в Украину.

Плетенчук подчеркнул, что еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии Украине. В настоящее время экипажи кораблей проходят обучение. Согласно его словам, общее количество противоминных кораблей, которые Украина планирует получить от стран Запада, составит пять штук. Он отметил, что экипажи двух минных тральщиков, переданных Лондоном в 2023 году, получили от НАТО оценку первого уровня совместимости и надеются на оценку высшего, второго уровня, в этом году, что позволит им выполнять задания в составе ордеров.

Министерство обороны Нидерландов ранее сообщало, что передача Украине минных тральщиков состоится не ранее 2025 года, после того, как ВМС Нидерландов получат сами новые корабли для обнаружения морских мин. Подготовка украинских экипажей тральщиков начнется во второй половине 2023 года: Нидерланды вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками займутся этим вопросом. Нидерланды уже оказали Украине военную помощь на сумму 1,2 миллиарда евро. Ранее было объявлено о помощи в размере 2,5 миллиарда евро на 2023 год.

Россия считает, что поставки вооружений в Украину затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в ситуацию и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной мишенью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и подготавливая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что увеличение вооружения для Украины со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние.