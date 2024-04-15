Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян во время переговоров обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе

Токаев обсудил с Пашиняном вопросы безопасности в регионе

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Касым-Жомарт Токаев, который занимает пост президента Казахстана, провел встречу с Николом Пашиняном, который занимает пост премьер-министра Армении. Во время разговора политики обговорили стабильность и безопасность в регионе, а также возможности экономического сотрудничества.

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В пресс-службе лидера Казахстана рассказали, что Токаев и Пашинян обговорили торгово — экономическое, транзитно — транспортное, инвестиционное и культурно — гуманитарное сотрудничество двух государств. А также пристальное внимание было уделено стабильности и безопасности в регионе.

Токаев выделил, что этот официальный визит Пашиняна имеет большое значение для Казахстана, так как является шагом к развитию сотрудничества. Лидер Казахстана также отметил, что между его страной и Арменией может возрастать сотрудничество по обширному спектру возможностей. Для этого, по его словам, есть потенциал.

Пашинян сказал, что готов вложить много сил, чтобы отношения между двумя странам развивались и выводились на более высокий уровень.

В конце разговора политиков, Пашинян и Токаев отметили свою надежду и стремление к будущему усилению и развитию сотрудничества Армении и Казахстана.

Напомним вам, что Токаев 15 апреля приехал на один день в Армению. У него запланирован также разговор с Ваагном Хачатуряном, армянским президентом.