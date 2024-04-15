Организаторы митингов в Грузии сообщают о начале акции протеста из-за закона об иностранных агентах

В Тбилиси начинаются акции протеста из-за закона об иноагентах

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Перед зданием парламента в Тбилиси проходит небольшая акция против принятия закона об иноагентах, как сообщили организаторы. К вечеру предвидится проведение масштабного митинга.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Парламент Грузии приступил к обсуждению законопроекта о прозрачности иностранного влияния, представленного фракцией "Грузинская мечта". Законопроект рассматривается в юридическом комитете парламента в первом чтении.

В официальном объявлении мероприятия, опубликованном в социальных сетях, указано, что утром пройдет первая акция перед зданием парламента, а в 19:00 по местному времени проспект Руставели приглашает всех граждан.

Партия "Грузинская мечта" внесла в парламент повторно законопроект об иностранных агентах, который вызвал широкие протесты в марте прошлого года. В новом законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" заменено выражение "агент иностранного влияния" на "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось без изменений. В Тбилиси начали проводиться частые акции протеста с требованием отклонить законопроект. Участники митингов утверждают, что этот законопроект аналогичен российскому.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении 7 марта 2023 года. В ответ в Тбилиси начались массовые протесты, которые были разогнаны полицией при помощи слезоточивого газа и водометов. Согласно данным МВД, было задержано 133 человека. Спустя время власти отозвали законопроект из парламента.