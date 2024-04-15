Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон: удар Ирана по Израилю был непропорциональным
Азаров: сотрудники ТЦК начали применять оружие при мобилизации
Главным трендом в интерьере московских квартир стал экологичный минимализм
Как избавиться от сныть на огороде?
Кинологи назвали породы собак не для квартиры
Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри
Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины
Екатерина Стриженова показала свою дочь и внуков на одном фото
Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"
В Великобритании призвали Израиль сосредоточиться на ХАМАС

Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном

1:53
Мир

Великобритания выразила надежду, что Израиль не прибегнет к контратаке против Ирана, а сконцентрируется на действиях ХАМАС, подчернул глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он подчеркнул, что желает, чтобы мировое сообщество обратило внимание на ХАМАС, который, как отмечено, продолжает держать заложников в секторе Газа.

В ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией, элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, осуществило атаку на территорию Израиля ночью 14 апреля. В рамках этой операции было применено несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая "беспилотники-камикадзе" Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранское государственное телевидение Press TV сообщило о достижении всеми гиперзвуковыми ракетами своих целей.

Согласно данным израильской армии, Иран выпустил общее количество свыше 300 боеприпасов и беспилотников, включая около 170 дронов, более 30 крылатых ракет и свыше 120 баллистических ракет. Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" сумели достичь его территории и нанести лишь "незначительный ущерб".

Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери объявил о завершении операции "Правдивое обещание" и отсутствии планов на ее продолжение. Однако он предупредил, что в случае провокаций со стороны Израиля следующая иранская операция будет более масштабной предыдущей.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил о намерении создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в уместное время и способом. Предполагается, что правительство Израиля примет решение о дальнейших шагах в ближайшем будущем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Разведчик Рипер посчитал бредом план разрушения Крымского моста
Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном
Как избавиться от сныть на огороде?
Кинологи назвали породы собак не для квартиры
Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри
Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины
Екатерина Стриженова показала свою дочь и внуков на одном фото
Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"
Лучшие упражнения с гантелями для подколенных сухожилий
Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников