В Великобритании призвали Израиль сосредоточиться на ХАМАС

Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном

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Великобритания выразила надежду, что Израиль не прибегнет к контратаке против Ирана, а сконцентрируется на действиях ХАМАС, подчернул глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

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Он подчеркнул, что желает, чтобы мировое сообщество обратило внимание на ХАМАС, который, как отмечено, продолжает держать заложников в секторе Газа.

В ответ на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией, элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, осуществило атаку на территорию Израиля ночью 14 апреля. В рамках этой операции было применено несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая "беспилотники-камикадзе" Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранское государственное телевидение Press TV сообщило о достижении всеми гиперзвуковыми ракетами своих целей.

Согласно данным израильской армии, Иран выпустил общее количество свыше 300 боеприпасов и беспилотников, включая около 170 дронов, более 30 крылатых ракет и свыше 120 баллистических ракет. Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" сумели достичь его территории и нанести лишь "незначительный ущерб".

Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери объявил о завершении операции "Правдивое обещание" и отсутствии планов на ее продолжение. Однако он предупредил, что в случае провокаций со стороны Израиля следующая иранская операция будет более масштабной предыдущей.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил о намерении создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в уместное время и способом. Предполагается, что правительство Израиля примет решение о дальнейших шагах в ближайшем будущем.