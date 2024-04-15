"Железный купол" не справляется: агентство Press TV заявляет, что иранские гиперзвуковые ракеты поразили все цели в Израиле

Press TV: Гиперзвуковые ракеты Ирана поразили все цели

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Агентство Press TV сообщило, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля, попали в цели и были успешны. По данным телеканала, гиперзвуковые ракеты преодолели системы противовоздушной обороны Израиля.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Иранский телеканал опубликовал материал с пометкой "эксклюзив", но не уточнил источник информации. Не было точных данных о количестве запущенных гиперзвуковых ракет во время атаки.

Исламская революционная гвардия Ирана заявила в ночь на воскресенье о нанесении удара по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии подразделениями израильской авиации в начале апреля. По различным источникам, атака включала в себя несколько десятков или даже сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

Согласно израильским СМИ, ни один дрон или крылатая ракета не достигли Израиля. Ущерб инфраструктуре на южной авиабазе страны был незначителен и вызван лишь около 10 баллистическими ракетами.

Израильские ВВС атаковали здание генерального консульства Ирана в Дамаске 1 апреля. По данным исламской революционной гвардии, в результате погибли семь офицеров, в том числе два высокопоставленных генерала-советника. Иран заявил о возможности ответа на произошедшее.