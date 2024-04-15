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Глава Евродипломатии заявил, что разная реакция на события на Украине и в Палестине обошлась ЕС слишком дорого

Боррель: Российская пропаганда использовала реакцию ЕС в своих целях

2:10
Мир

Разная реакция Евросоюза на события вокруг Украины и военные действия в секторе Газа оказала значительное воздействие на отношения ЕС с арабскими странами, африканскими нациями и другими областями не западного мира, заявил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель: Российская пропаганда использовала реакцию ЕС в своих целях
Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свои критические мысли он излагает на веб-сайте европейской службы по внешним делам в своем личном блоге, где фактически подводит итог своей деятельности на должности высокопоставленного европейского дипломата перед наступлением европейских выборов и формированием нового руководства европейскими организациями.

Боррель указал на проблемы отсутствия согласованности, которая сказалась на взаимоотношениях ЕС с арабским миром, а также с рядом государств Африки, Латинской Америки и Азии. Различия в подходе ЕС к конфликтам на Украине и в Палестине, по его словам, были активно использованы российской пропагандой. По его мнению, в случае с Украиной ЕС выступил "единогласно благодаря сплоченному мнению стран Евросоюза". Однако в контексте конфликта в Газе, где погибли тысячи людей, в основном женщины и дети, ЕС не смог прекратить военные действия, устранить гуманитарную катастрофу, оказать помощь в освобождении заложников, несмотря на тесные связи с Израилем и поддержку палестинцев.

Боррель также отметил эффективность "российской пропаганды", борьба с которой была одним из основных приоритетов за время его работы на должности лидера европейских дипломатов. Недовольство "остального мира" действиями Брюсселя сыграло на руку российским интересам. Особое беспокойство вызывали неравномерное распределение вакцин в период пандемии, жесткая миграционная политика, недостаточные меры по борьбе с изменением климата и несправедливость в международных структурах, по мнению Борреля.

Покидая свою должность, Боррель считает, что в будущем Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы предотвратить объединение альянса "весь остальной мир против Запада". По его мнению, европейцам необходимо придерживаться своих принципов "не только словами, но и делами" везде, где это возможно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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