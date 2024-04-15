Постпред РФ в ООН назвал атаку Ирана по Израилю итогом безучастия ООН в проблемах на Ближнем Востоке

Василий Небензя: Атака Ирана по Израилю — результат позорного бездействия ООН

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Атака Ирана на Израиль не случилась в изоляции, она была вызвана пассивным отношением Совета Безопасности ООН после удара Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии, заявил посланник России Василий Небензя.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя высказал критику в адрес Израиля за "грубую атаку на Дамаск, и не в первый раз". Он отметил, что "Сирия постоянно подвергается бомбардировкам со стороны Израиля".

Представитель России также отметил, что ранее США, Великобритания и Франция отказались подтвердить недопустимость атак на дипломатические объекты. "Результаты, как говорится, налицо", — привел его слова ТАСС.

По мнению Небензи, Москва призывала к единому сигналу против ударам по дипломатическим объектам, однако Запад считал, что "не все так просто", хотя "нападение на диппредставительство — это casus belli по международным стандартам".

Небензя отметил, что ответные меры обязательно были бы предприняты, "если бы западные представительства оказались под угрозой", поскольку для Запада "все, что связано с западными интересами и гражданами, является святым и требует защиты".

Он отметил, что сегодня в Совбезе развертывается парад гипокризии и двойных стандартов Запада, за которым даже неприятно наблюдать.

Представитель России обвинил некоторых участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не удосужились упомянуть "масштабную по жертвам операцию" Израиля в секторе Газа. Небензя назвал такое "молчание о корнях текущего кризиса" в регионе неприемлемым.

При этом он подчеркнул, что отказ Израиля соблюдать резолюции Совбеза является проявлением "очевидного неуважения", что "не должно оставаться безнаказанным и грозит санкциями против нарушителя".

Россия призывает все стороны, участвующие в инциденте с атакой Ирана, к сдержанности, поскольку "спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена".

После заседания Небензя заявил, что ему неизвестно о каких-либо документах, подготавливаемых СБ в отношении Ирана из-за атаки на военные объекты Израиля.

Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля в ответ на действия Израиля в отношении консульства Иранской Республики в Дамаске.