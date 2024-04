Постпред РФ в ООН назвал атаку Ирана по Израилю итогом безучастия ООН в проблемах на Ближнем Востоке

Атака Ирана на Израиль не случилась в изоляции, она была вызвана пассивным отношением Совета Безопасности ООН после удара Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии, заявил посланник России Василий Небензя.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic