Минфин США вводит ограничения на ввоз меди, алюминия и никеля из РФ
Минфин США ввел запрет на ввоз меди и прочих металлов из России
0:21
В соответствии с информацией, предоставленной Министерством финансов США, Соединенные Штаты принимают меры по запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из России.
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Следует отметить, что запрет распространяется на продукцию, поставленную после 13 апреля текущего года, и не затрагивает ресурсы, выпущенные до указанной даты.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
*