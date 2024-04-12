Минфин США вводит ограничения на ввоз меди, алюминия и никеля из РФ

Минфин США ввел запрет на ввоз меди и прочих металлов из России

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В соответствии с информацией, предоставленной Министерством финансов США, Соединенные Штаты принимают меры по запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из России.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следует отметить, что запрет распространяется на продукцию, поставленную после 13 апреля текущего года, и не затрагивает ресурсы, выпущенные до указанной даты.