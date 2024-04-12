Египет и США выступают против силовой операции ЦАХАЛа в Рафахе

Каир и Вашингтон осудили возможную операцию Израиля в Рафахе

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Каира и Вашингтона осудили возможность начала боевых действий израильских вооруженных сил в области города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом заявили министр иностранных дел Египта Самех Шукри и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора.

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В ходе своего диалога Шукри и Блинкен подчеркнули неприемлемость возможной наземной операции Израиля в районе Рафаха, особенно учитывая серьезные гуманитарные последствия таких действий и их потенциально опасное влияние на стабильность всего региона, говорится в заявлении официального представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зейда.

Абу Зейд отметил, что шаги должны быть предприняты для прекращения огня в секторе Газа и увеличения поступления гуманитарной помощи. Он также указал на необходимость оказания давления на Израиль с целью открытия дополнительных сухопутных переходов на границе с Газой, снятия препятствий перед поставками гуманитарных грузов в палестинский анклав и возвращения переселенных лиц в северные районы сектора.

Шукри также подчеркнул антипатию Каира к попыткам насильственного выселения палестинцев с их земель, направленных на истребление палестинского вопроса и нарушающих международное право.

В заявлении также отмечается, что обсуждалась проблема общего нарастания напряженности в регионе, и выражалась важность совместных усилий по сдерживанию текущей эскалации.