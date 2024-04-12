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Глава МВД Украины заявил о наличии электронной базы уклонистов

МВД Украины выявляет уклонистов и отправляет их в ВСУ

2:06
Мир

В базах данных управления национальной безопасности Украины содержится информация о множестве нелегальных уклонистов, этот факт был подтвержден Игорем Клименко, главой Министерства внутренних дел Украины.

МВД Украины выявляет уклонистов и отправляет их в ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Клименко заявил УНИАН, что у них есть электронные архивы. По его словам, они содержат данные о тысячах граждан, которые, возможно, уклоняются от отправки в ВСУ. МВД тщательно проверяет личные дела каждого попавшего в список.

По его утверждению, сотрудники полиции работают в тесном сотрудничестве с представителями военных комиссариатов на уличных патрулях, однако документы о призыве в армию должны выдавать исключительно представители военкоматов.

Как отмечал Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на территории Украины, к 5 апреля текущего года заметно возросло количество жалоб со стороны граждан в связи с напряженными ситуациями и неприятными происшествиями, связанными с жестким принуждением граждан к воинской службе со стороны представителей военкоматов, при этом никто из военнослужащих не был привлечен к ответственности за превышение своих полномочий. В конце февраля он отмечал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, которые обязаны явиться на призывную службу.

Начиная с 24 февраля 2022 года, на Украине вводится в действие режим военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский утвердил указ о всеобщей мобилизации. Покидать территорию Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещено. В октябре журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщал об урежении численности украинских вооруженных сил настолько, что военкоматы вынуждены призывать к службе людей в возрасте в среднем 43 лет. В то же время газета New York Times ранее сообщала о попытках Украины привлечь больше женщин на военную службу, что свидетельствует о серьезных потерях в составе Вооруженных сил Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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