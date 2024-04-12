В США заявили о том, что НАТО собирается вернуть затраченные на Киев средства

Экс-аналитик Пентагона: США стремятся к возвращению затраченных на Украину средств

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидеры в странах Запада не выражают желание достижения мира на территории Украины, поскольку уже значительно затратились на поддержку киевского режима вооружением и финансовыми ресурсами и теперь надеются на определенную компенсацию затрат.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это отметила на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций бывший аналитик Пентагона и вышедшая на пенсию лейтенант ВВС США Карен Квятковски.

Квятковски подметила, что инвестиции со стороны Запада уменьшили резервы США и НАТО, а также ослабили способность Киева проводить прямые переговоры с Россией. Представители Запада видят, сколько они вложили, и настаивают на возмещении затрат. Они не готовы отказываться от своих вложений, как говорится.