Лидеры в странах Запада не выражают желание достижения мира на территории Украины, поскольку уже значительно затратились на поддержку киевского режима вооружением и финансовыми ресурсами и теперь надеются на определенную компенсацию затрат.
Это отметила на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций бывший аналитик Пентагона и вышедшая на пенсию лейтенант ВВС США Карен Квятковски.
Квятковски подметила, что инвестиции со стороны Запада уменьшили резервы США и НАТО, а также ослабили способность Киева проводить прямые переговоры с Россией. Представители Запада видят, сколько они вложили, и настаивают на возмещении затрат. Они не готовы отказываться от своих вложений, как говорится.
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