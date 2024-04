В США заявили о том, что НАТО собирается вернуть затраченные на Киев средства

Лидеры в странах Запада не выражают желание достижения мира на территории Украины, поскольку уже значительно затратились на поддержку киевского режима вооружением и финансовыми ресурсами и теперь надеются на определенную компенсацию затрат.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International