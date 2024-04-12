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В Германии разрешили смену пола без механической смены пола

Торжество извращенцев в Германии

0:54
Мир

Немецкий бундестаг принял новый закон о смене пола. Теперь пол можно сменить декларативно, никакого обследования психиатров для этого не требуется и судебного решения тоже.

Торжество извращенцев в Германии
Фото: flickr.com by Деннис Джарвис is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пол можно будет сменить с 14 лет, причём если ребёнку до 18 лет родители не разрешат делать этого, то он имеет право подать на них в суд, который должен защитить "права ребёнка". Механическая смена пола при перерегистрации не потребуется, то есть пол провозглашается не биологическим, а психологическим состоянием. Пол можно будет менять раз в год.

Однако по сути этот закон открывает возможность не только для трансгендеров, но и для других извращенцев, которые теперь беспрепятственно смогут проходить в женские общественные места под видом "женщин". Таким образом, биологические женщины оказываются в опасном положении. Деградация германского общества продолжается. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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