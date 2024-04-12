Представитель Пентагона заявил, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

Америка стягивает дополнительные силы на Ближний Восток

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Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные военные подразделения на Ближний Восток с целью обеспечения дополнительной защиты своим войскам, заявил представитель министерства обороны США в беседе с РИА Новости.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

"Намечается перемещение дополнительных военных сил в регион для поддержки стратегии регионального сдерживания и укрепления безопасности американских военнослужащих. В настоящее время нет дополнительной информации для предоставления, заявил представитель.

Его высказывание сделано в контексте опасений относительно возможной реакции Ирана на израильский ответный удар в связи с недавним нападением на иранское консульство в Дамаске.