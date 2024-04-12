Представитель Пентагона заявил, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные военные подразделения на Ближний Восток с целью обеспечения дополнительной защиты своим войскам, заявил представитель министерства обороны США в беседе с РИА Новости.
"Намечается перемещение дополнительных военных сил в регион для поддержки стратегии регионального сдерживания и укрепления безопасности американских военнослужащих. В настоящее время нет дополнительной информации для предоставления, заявил представитель.
Его высказывание сделано в контексте опасений относительно возможной реакции Ирана на израильский ответный удар в связи с недавним нападением на иранское консульство в Дамаске.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.