Экс-глава правительства Великобритании назвал возможный проигрыш Украины самым ужасным ударом со времен войны во Вьетнаме

Джонсон: поражение Украины станет позором НАТО

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что в случае захвата Киева российским военным подразделениями, это принесет Западу гораздо более серьезные последствия, чем Вьетнамская война.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

"Если такое произойдет, я считаю, что это станет настоящим катаклизмом для Запада, для Америки и для принципа американского руководства. Мне кажется, что это будет гораздо более масштабным несчастьем, нежели во времена Вьетнама", — поделился бывший премьер на мероприятии Центра по анализу европейской политики (CEPA, организация признана нежелательной в РФ). Трансляция имела место на YouTube-канале указанной организации.

Он отметил, что главной целью российского лидера Владимира Путина является захват Киева. В случае успеха российских вооруженных сил, Западу грозит провал гораздо более масштабный, чем во Вьетнаме, поскольку НАТО переживет поражение впервые за 75 лет истории организации.

Джонсон не верит, что какой-либо президент США, будущий президент США пожелает, чтобы такое случилось при его руководстве.

Бывший руководитель также подчеркнул важность продолжения поддержки Киева в стратегическом плане, отметив, что Россия "не остановится на этом" и что инвестиции в Украину помогут избежать экономических потерь в будущем.

В конце ноября лидер фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли бы завершиться уже весной 2022 года, однако украинские власти отказались от нейтралитета страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле. Тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев категорически не заключать никаких соглашений с РФ и "просто сражаться".