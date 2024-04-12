Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Америка стягивает дополнительные силы на Ближний Восток
Потеют и вредничают: три главных минуса сфинксов, о которых важно знать
Как удалить мешки под глазами быстро и результативно
Посадите на участке магонию падуболистную
Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым
WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре
Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ
Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Экс-глава правительства Великобритании назвал возможный проигрыш Украины самым ужасным ударом со времен войны во Вьетнаме

Джонсон: поражение Украины станет позором НАТО

1:50
Мир

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что в случае захвата Киева российским военным подразделениями, это принесет Западу гораздо более серьезные последствия, чем Вьетнамская война.

Джонсон: поражение Украины станет позором НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

"Если такое произойдет, я считаю, что это станет настоящим катаклизмом для Запада, для Америки и для принципа американского руководства. Мне кажется, что это будет гораздо более масштабным несчастьем, нежели во времена Вьетнама", — поделился бывший премьер на мероприятии Центра по анализу европейской политики (CEPA, организация признана нежелательной в РФ). Трансляция имела место на YouTube-канале указанной организации.

Он отметил, что главной целью российского лидера Владимира Путина является захват Киева. В случае успеха российских вооруженных сил, Западу грозит провал гораздо более масштабный, чем во Вьетнаме, поскольку НАТО переживет поражение впервые за 75 лет истории организации.

Джонсон не верит, что какой-либо президент США, будущий президент США пожелает, чтобы такое случилось при его руководстве.

Бывший руководитель также подчеркнул важность продолжения поддержки Киева в стратегическом плане, отметив, что Россия "не остановится на этом" и что инвестиции в Украину помогут избежать экономических потерь в будущем.

В конце ноября лидер фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли бы завершиться уже весной 2022 года, однако украинские власти отказались от нейтралитета страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле. Тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев категорически не заключать никаких соглашений с РФ и "просто сражаться".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Последние материалы
WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре
Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым
Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ
Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе
Экономичность и мощь: откройте для себя лучшие полноприводные кроссоверы рекомендованные экспертом
Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний
Военный комитет ОДКБ без Армении определился с развитием Коллективных авиационных сил
Три килограмма за три дня: быстрые диеты перед особыми событиями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников