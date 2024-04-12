Wall Street Journal заявляет, что РФ может попытаться возобновить работу Запорожской АЭС к 40-летию ее запуска

WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре

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Согласно информации из американской газеты Wall Street Journal, вероятно, в декабре Россия возобновит работу Запорожской атомной электростанции с тем, чтобы привести в действие хотя бы один энергоблок.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Источники утверждают, что страна планирует достичь этой цели в преддверии 40-летия соединения станции с электросетью Советского Союза в декабре 1984 года, как сообщают европейские дипломаты, не названные в издании.

По информации от директора по связям с общественностью атомной станции, Евгении Яшины, РИА Новости сообщило, что обстановка вокруг Запорожской АЭС, с учетом возможных угроз из воздуха, остается напряженной. В пятницу атмосфера воздушной опасности объявлялась уже второй раз за день.

Ранее пресс-служба станции сообщила о подготовке энергоблока №4 к переходу в состояние "холодного останова" в связи с завершением отопительного сезона в Энергодаре. В этом режиме реакторная установка не производит тепловую энергию. На момент "холодного останова" из шести энергоблоков станции находятся в работе блоки 1, 2, 5 и 6, третий блок на ремонте, а четвертый находится в режиме "горячего останова" для производства пара.

Атомная электростанция расположена на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар. ЗАЭС, являющаяся крупнейшей атомной станцией в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности (шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый), перешла в собственность Российской Федерации в октябре 2022 года.

Соответственно заявлению президента России Владимира Путина, ситуация с обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинцев не находит отклика на Западе, что, по его словам, создает ложное впечатление о предполагаемой активности России. Путин обвинил украинскую сторону в стремлении к ядерному вооружению, при этом отметив, что обвинения в обстрелах атомной станции со стороны России являются необоснованными. Также руководитель страны отметил, что на станции присутствуют российские войска, отвергнув обвинения в их причастности к инцидентам.