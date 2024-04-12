На Западе заявили, что российское ВПК превосходит ВПК НАТО

Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ

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Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо, в интервью каналу Dialogue Works на YouTube отметил, что Российский военно-промышленный комплекс опережает ПВК Североатлантического альянса.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Суть этого превосходства заключается в том, что российская военная промышленность действует более эффективно, взвешивая государственные интересы выше чем прибыль. Жак Бо подчеркнул, что управление предприятиями в России направлено на обеспечение стабильности производства без излишних трудностей, благодаря тому, что они хоть и частично принадлежат государству.

Эксперт также предупредил, что страны НАТО не готовы к противостоянию России вооружёнными силами.

Согласно российскому взгляду, поставки оружия в Украину создают препятствия для мирного урегулирования конфликта, совлекают ответственность на страны НАТО и рассматриваются как опасное игрушечное мероприятие. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые поставки вооружений в Украину приобретают статус легальной цели для России. Лавров указал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая поставку оружия и подготовку кадров на территориях Великобритании, Германии и Италии. Вместе с тем Кремль подчеркивал, что действия Запада по вооружению Украины будут иметь негативные последствия и препятствовать переговорному процессу.