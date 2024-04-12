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Военный комитет ОДКБ без Армении определился с развитием Коллективных авиационных сил

2:39
Мир

В эту пятницу состоялось заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности под председательством генерала армии Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба Вооружëнных сил Российской Федерации и первого заместителя министра обороны, в формате видео-конференц-связи, сообщает EADaily.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, на заседании были определены основные направления развития Коллективных авиационных сил ОДКБ.

В мероприятии также приняли участие делегации генеральных штабов вооружëнных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объëдиненного штаба и Секретариата ОДКБ.

Представители Армении вновь воздержались от участия в заседании Военного комитета ОДКБ.

В результате мероприятия были определены направления дальнейшей работы по развитию Коллективных авиационных сил ОДКБ и организации противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

В ходе заседания была проведена аналитика военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, выявлены угрозы и вызовы безопасности для государств-членов ОДКБ, а также обозначены пути дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

"Мы договорились продолжить работу по нейтрализации существующих угроз и совершенствованию военного потенциала организации. Кроме того, делегации генеральных штабов стран — членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основными из них в текущем году станут совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" на территории Республики Казахстан. Также на территории Киргизской Республики пройдут совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" и с силами и средствами разведки "Поиск". В Таджикистане пройдут совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2024"", — говорится в сообщении.

Также на заседании были представлены новейшие подходы к применению беспилотных летательных аппаратов и средства радиоэлектронной борьбы против них на основе опыта, накопленного в ходе специальной военной операции на Украине.

В заключение, генерал армии Герасимов отметил, что заседание прошло в деловой и конструктивной атмосфере, а его результаты способствуют поступательному развитию и укреплению военной безопасности государств-участников организации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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