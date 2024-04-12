Посольство РФ в ФРГ выразило надежду, что заявление Писториуса о Путине и Гитлере было неправильно трактовано

Посольство России смутило заявление Бориса Писториуса

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Представительство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия выразило недовольство аналогиями, проведенными главой Министерства обороны Германии Борисом Писториусом между ситуацией на Украине и аннексией Чехословакии нацистской Германией.

Фото: wikimedia.org by Олаф Косинский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Как отмечается в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале, если сообщения германских СМИ соответствуют действительности, то глава оборонного ведомства ФРГ сравнил украинский кризис с захватом нацистами территории Чехословакии в 1938 году и предположил, что президент России Владимир Путин "не остановится", подобно тому, как не останавливался Адольф Гитлер. В российской дипмиссии сочли эти "параллели" чрезвычайно неудачными.

"Заявленной целью нацистского режима в СССР была, как известно, война на уничтожение, в том числе гражданского населения нашей страны. В реальности — геноцид. Одной из целей российской спецоперации является как раз искоренение неонацизма, бурно проросшего на Украине в последние десятилетия и откровенно поощряемого Западом", — говорится в сообщении.

По мнению российского посольства, Мюнхенский сговор 1938 года, открывший путь для поглощения Чехословакии, стал следствием политики умиротворения со стороны западных стран, тогда как сейчас Запад, напротив, бросает все силы и ресурсы на нанесение России "стратегического поражения".

"Если президент России неоднократно публично декларировал приверженность переговорному решению украинского конфликта, которое весной 2022 года уже лежало "на столе", то Запад настраивал Киев воевать до "победного конца", иначе говоря, до последнего украинца. Наконец, именно с Запада в последнее время регулярно слышатся призывы "готовиться к войне" с Россией", — говорится в заявлении.

Представительство выразило надежду, что высказывания Писториуса были искажены, добавив, что если так произошло, то Б. Писториус, вероятно, уладит этот вопрос и прояснит свою позицию.