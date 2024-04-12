Власти Германии призывают своих граждан покинуть Иран на фоне роста напряженности в регионе

ФРГ призывает своих граждан покинуть Иран

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство иностранных дел Германии призвало граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности в регионе Ближнего Востока.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как отмечается на странице внешнеполитического ведомства ФРГ в социальных сетях , Германия вместе с партнерами в настоящее время прилагает все усилия, чтобы не допустить обострения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. МИД рекомендует гражданам Германии покинуть Иран.

Как сообщается, посольства Германии в Иране и других странах Ближнего Востока приняли дополнительные меры предосторожности.