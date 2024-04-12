Власти Германии призывают своих граждан покинуть Иран на фоне роста напряженности в регионе

Министерство иностранных дел Германии призвало граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности в регионе Ближнего Востока.
Как отмечается на странице внешнеполитического ведомства ФРГ в социальных сетях , Германия вместе с партнерами в настоящее время прилагает все усилия, чтобы не допустить обострения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. МИД рекомендует гражданам Германии покинуть Иран.
Как сообщается, посольства Германии в Иране и других странах Ближнего Востока приняли дополнительные меры предосторожности.
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