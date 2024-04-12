Axios: Иран нанесет удар по американским военным в зоне конфликта, если США вмешаются в противостояние Израиля и Ирана

Тегеран через арабские страны передал Вашингтону информацию о том, что в случае вмешательства Соединенных Штатов в противостояние между Израилем и Ираном американские военные войска в этом регионе будут атакованы, передает онлайн-издание Axios со ссылкой на три источника из США.
Иран поставил в известность руководство администрации президента США Джо Байдена через несколько арабских стран на прошлой неделе о том, что в случае вмешательства США в военные действия между Израилем и Ираном, американские силы в этом регионе окажутся под угрозой. Такие информационные данные содержатся в материалах портала.
Согласно информации, ранее переданной американским чиновникам телеканалом CBS News, в Вашингтоне ожидают, что нападение Ирана на Израиль состоится 12 апреля, возможно будут задействованы более ста беспилотников и десятки ракет против военных объектов. Американские власти в контексте возможного ухудшения ситуации стремятся обеспечить Израиль поддержкой в противодействии любым угрозам со стороны Ирана и его союзников.
Министерство обороны Сирии 1 апреля сообщило о воздушной атаке израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии, Дамаске. В здании консульства также находилась резиденция посла Ирана в Сирийской Арабской Республике Хосейна Акбари — в результате атаки он не пострадал. По официальной информации сирийского военного ведомства, здание консульства было полностью разрушено в результате ракетного удара.
По информации Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные военные подразделения), в результате израильской атаки погибли семь высокопоставленных чиновников КСИР, среди которых два генерала-советника — Мохаммад Реза Захеди, командующий войсками "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранское Министерство иностранных дел заявило, что оставляет за собой право на ответные меры по израильскому воздушному удару по генеральному консульству в Дамаске и определение способа "наказания агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за данное нападение. Лидеры группировок сопротивления в регионе выразили необходимость мобилизовать все возможные ресурсы для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа в противостоянии с Израилем.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.