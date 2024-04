Axios: Иран нанесет удар по американским военным в зоне конфликта, если США вмешаются в противостояние Израиля и Ирана

Тегеран через арабские страны передал Вашингтону информацию о том, что в случае вмешательства Соединенных Штатов в противостояние между Израилем и Ираном американские военные войска в этом регионе будут атакованы, передает онлайн-издание Axios со ссылкой на три источника из США.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license