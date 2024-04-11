В МАГАТЭ сообщили о подключении ЗАЭС к резервной линии электроснабжения

МАГАТЭ: ЗАЭС восстановила подключение к резервной линии

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Запорожская атомная электростанция восстановила подключение к единственной резервной линии электроснабжения мощностью 330 кВт после того, как на некоторое время была вынуждена использовать исключительно основную линию. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Согласно информации, предоставленной МАГАТЭ, специалисты станции проинформировали экспертов агентства, что на прошлой неделе им удалось вернуть доступ к единственной резервной линии электропередачи, которая ранее была отключена в начале апреля.

В МАГАТЭ пояснили, что 4 апреля станция потеряла связь с резервной линией, в результате чего ей пришлось полностью полагаться на основную линию мощностью 750 кВт. Причина отключения резервной линии неизвестна, однако ему предшествовали сообщения о военной активности в регионе и за его пределами.