В МАГАТЭ сообщили о подключении ЗАЭС к резервной линии электроснабжения

Запорожская атомная электростанция восстановила подключение к единственной резервной линии электроснабжения мощностью 330 кВт после того, как на некоторое время была вынуждена использовать исключительно основную линию. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Согласно информации, предоставленной МАГАТЭ, специалисты станции проинформировали экспертов агентства, что на прошлой неделе им удалось вернуть доступ к единственной резервной линии электропередачи, которая ранее была отключена в начале апреля.
В МАГАТЭ пояснили, что 4 апреля станция потеряла связь с резервной линией, в результате чего ей пришлось полностью полагаться на основную линию мощностью 750 кВт. Причина отключения резервной линии неизвестна, однако ему предшествовали сообщения о военной активности в регионе и за его пределами.
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