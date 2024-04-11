США через партнеров пытаются предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты связались с рядом партнеров, включая европейские страны, Китай и Турцию, чтобы они призвали Тегеран воздержаться от эскалации конфликта с Израилем, заявил официальный представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге.
Миллер отметил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен риском эскалации напряженности на Ближнем Востоке, особенно в связи с угрозами, которые Иран в последние дни высказывал в адрес Израиля. По его словам, государственный секретарь Энтони Блинкен предпринимал дипломатические усилия в течение последних 24 часов, совершив ряд телефонных звонков, в том числе главам внешнеполитических ведомств Китая, Турции и Саудовской Аравии, чтобы донести мысль, что эскалация конфликта не отвечает интересам никого и что страны должны призвать Иран воздержаться от дальнейшего обострения ситуации.
Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты контактировали с европейскими союзниками в последние дни, чтобы они направили Ирану четкий сигнал о том, что эскалация не отвечает интересам Ирана, региона и мира в целом. Он отметил, что от возможного конфликта между Израилем и Ираном пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе в экономическом плане.
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